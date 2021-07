Chiesa: “Con la Spagna partita difficile. Dispiace tantissimo per Spinazzola”

- Advertisement -

ITALIA SPAGNA CHIESA – Sarà Italia-Spagna una delle due semifinali di Euro 2020. Gli Azzurri ci sono arrivati dopo aver battuto una delle favorite del torneo: il Belgio. Federico Chiesa ha rilasciato un’intervista al sito della Uefa e ha parlato anche dell’assenza di Spinazzola.

Intervista Chiesa: sulla semifinale con la Spagna e Morata

“Sarà una partita difficilissima. Tengono tanto la palla. Come vogliamo fare noi. Sarà una gara dura, ma come quelle che abbiamo affrontato fino ad adesso. Morata? Ci siamo sentiti, e ci siamo fatti i complimenti per i gol. Ci saluteremo, gli voglio bene. E’ stato uno dei giocatori che mi ha aiutato ad inserirmi al meglio quando sono arrivato alla Juve. Sarà bello incontrarlo in questa semifinale”.

Su Spinazzola

“Mi dispiace tantissimo per Spina davvero. Stava facendo un grandissimo europeo. Un giocatore fondamentale per noi. Siamo davvero come fratelli e perderne uno non è bello, in senso metaforico. Gli auguro il meglio, è un grande giocatore e ci mancherà in queste partite, ma adesso deve solo pensare a recuperare. Noi cercheremo di portargli qualcosa di grande per regalargli una grande gioia”.

Sulla partita col Belgio

“Prima coppia padre e figlio a segnare gol agli Europei? È stata una sensazione fantastica quella di portare il nome della mia famiglia così in alto a livello calcistico europeo e mondiale. Ho sentito mio padre la sera, era felicissimo per il gol, ma soprattutto per il passaggio del turno. Contro il Belgio abbiamo fatto una grande partita, ma questo è merito del lavoro svolto dal mister in questi due anni, dell’idea di calcio che ha portato, dell’entusiasmo. Ci vogliamo tutti bene, siamo cose fratelli. Tutti sono partecipi e riceviamo consigli ogni giorno in allenamento su come affrontare la partita perché il mister, Vialli e gli altri membri dello staff sono stati campioni in passato e quindi ognuno ci dà consigli. Questo è stato fondamentale per le nostre grandi prestazioni negli ultimi due anni”.