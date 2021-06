Chiesa: “Quando il mister mi mette in campo cerco di farmi trovare pronto”

- Advertisement -

ITALIA GALLES CHIESA – L’Italia passa agli ottavi di finale dell’Europeo da prima in classifica. Gli Azzurri, infatti, hanno battuto anche il Galles per 1 a 0. Nel post partita Federico Chiesa è intervenuto ai microfoni di Rai Sport e Sky Sport.

Intervista Chiesa: sull’aver passato il girone

“Una grande emozione. Oggi abbiamo dimostrato che tutti i giocatori che chiama in causa il mister fanno una buona prestazione. Non conta chi gioca. Questo gruppo può fare la differenza. Il merito è del mister che ci fa sentire importanti. Sogniamo in grande”.

Sulla prestazione

“Appena il mister mi mette in campo mi farò trovare pronto. Per me è un orgoglio e un sogno indossare la maglia azzurra”.

Sul caldo

“Ti dirò, pensavo facesse più caldo. Il fatto di giocare bene poi non ti fa soffrire il caldo. Tutti sono coinvolti nel gioco e lo dimentichi”.

Su Verratti

“Marco è un fuoriclasse. Oggi ha dimostrato che è un giocatore fortissimo”.

Sul dove può arrivare l’Italia

“Non voglio dire niente ma facciamo bene a sognare”.