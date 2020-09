Tempo di lettura: < 1 minuto

CHIEVO CORONAVIRUS PADOVA – Salta un’altra amichevole estiva a causa del Covid-19. Questa volta si tratta di Chievo-Padova, inizialmente in programma per oggi pomeriggio. A comunicarlo sono state entrambe le società sui propri siti ufficiali. La decisione è stata presa in seguito alla scoperta di 3 tesserati positivi al Coronavirus in cada clivense. Gli interessati sono asintomatici e sono stati messi subito in isolamento come prevede il protocollo sanitario. Nei prossimi giorni proseguiranno gli accertamenti per il resto della squadra.

