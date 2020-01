Tempo di lettura: < 1 minuto

GIORGIO CHINAGLIA COMPLEANNO – “Giorgio Chinaglia è il grido di battaglia”: questo è uno degli slogan più rinomati della Curva Nord. Oggi lo storico attaccante biancoceleste avrebbe compiuto 73 anni. Sono indelebili le sue prodezze nella mente dei tifosi laziali.

Giorgio Chinaglia

Se la Lazio è conosciuta a livello internazionale, un po’ lo si deve anche a Long John. Fu uno dei protagonisti assoluti del primo scudetto biancoceleste (1973-1974) e fece risuonare in ogni dove il nome della squadra capitolina. La sua spavalderia non passava inosservata ed è quella che i tifosi chiedono ai propri giocatori a pochi giorni dalla stracittadina. Il famoso dito puntato verso la Curva Sud è una delle immagini più nitide nella mente dei tifosi laziali. Che la Lazio e Simone Inzaghi stiano facendo un campionato strepitoso è ormai assodato, ma ora il popolo biancoceleste chiede quel pizzico di spocchia in più per conquistare anche il dominio della capitale. Auguri Giorgione, che il tuo spirito sia in campo con la Lazio domenica.

