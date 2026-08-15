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INTERVISTE

Mantova, Chinetti: “Contro la Lazio per portare a casa il risultato”

Published

4 ore ago

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Chinetti intervista Lazio Mantova

Che la stagione abbia inizio, ancora poche ore e la Lazio scenderà in campo in gare ufficiali: ad attendere i biancocelesti in Coppa Italia c’è il Mantova di Chinetti, attaccante biancorosso che ha voluto suonare la carica nella sua ultima intervista ai canali ufficiali del club.

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Le parole di Chinetti nell’intervista su Lazio-Mantova

“Le amichevoli sono sempre andate bene e siamo cresciuti, come gruppo, partita dopo partita. Ci capiamo meglio con i compagni, seguendo le indicazioni del mister. Io, da parte mia, sono a disposizione della squadra e pronto a dare il mio contributo quando mi sarà richiesto. Lazio? Sarà molto emozionante giocare in uno stadio così importante, ma dobbiamo restare concentrati, cercando di fare la nostra prestazione e provare a portare a casa il risultato. Obiettivi? Dare il massimo per la squadra!”.

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