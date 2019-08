LAZIONEWS PROFILO INSTAGRAM – Cari amici laziali e lettori di Lazionews.eu, oggi il nostro account di Instagram è stato bloccato in seguito ad una segnalazione da parte di un utente anonimo che ha tacciato il nostro profilo di essere “falso“. Lazionews.eu ha già provveduto a segnalare l’accaduto ai propri legali, i quali avvertiranno la Polizia Postale al fine di indagare sul responsabile di questo triste episodio. Al momento abbiamo deciso di non aprire un altro account Instagram, in attesa di avere informazioni su quello che ci è stato bloccato.

Restiamo allibiti dal gesto subito, palese dimostrazione di voler recare un danno ad una MARCHIO REGOLARMENTE REGISTRATO, NONCHÈ TESTATA GIORNALISTICA REGOLARMENTE ISCRITTA IN TRIBUNALE. Procederemo per vie legali, chiedendo un risarcimento danni all’autore del gesto.

In tanti ci avete scritto: abbiamo voluto darvi queste informazioni per ringraziarvi del supporto e della fiducia che quotidianamente riponete in noi di Lazionews.eu. Non smettete di seguirci sui nostri canali social Facebook, Twitter e Telegram, dove vi terremo costantemente aggiornati sul mondo Lazio.

Facebook: https://www.facebook.com/Lazionews.eu/

Twitter: https://twitter.com/LazionewsEu

Telegram: https://t.me/lazionewseu