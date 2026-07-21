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Ciapparoni: “A Reggio Calabria un mix di arroganza, falsità e provocazioni ai laziali”

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16 minuti ago

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Alberto Ciapparoni, con un durissimo post sul suo profilo X, ha attaccato violentemente il presidente Lotito dopo le sue parole in conferenza stampa a Reggio Calabria. Ecco cosa ha dichiarato.

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Le parole di Ciapparoni sul presidente Lotito

“Quindi, ricapitolando le ultime ore: l’invito che la propaganda definiva presidenziale alla finale dei Mondiali era di fatto un biglietto di Tribuna Tevere del dirigente societario; a Reggio Calabria il solito copione, ovvero un mix di arroganza, falsità, travisamenti, promesse già viste e riviste (e mai mantenute) e l’immancabile provocazione verso i tifosi laziali. Mi viene da pensare a quel tifoso che qualche settimana fa in radio propose di ricominciare daccapo, lasciando al suo destino quella che ha definito la ‘lotitese’…”.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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