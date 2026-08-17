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Ciapparoni: “Una sola possibilità è rimasta all’attuale proprietà: vendere”
Alberto Ciapparoni, sul suo profilo X, ha pubblicato un post nel quale esorta l’attuale proprietà a vendere la Lazio, soprattutto dopo l’ultima figuraccia della squadra rimediata contro il Mantova in Coppa Italia. Ecco cosa ha scritto.
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Ciapparoni esorta il presidente Lotito a vendere la Lazio
“Dalla petizione scritta con Federico Marconi sono passati 8 mesi, e tante cose sono successe, ma nessuna risposta è arrivata dalla società. Sogno e rispetto sono stati chiesti con diverse forme: la lettera al presidente Lotito, l’abbandono dell’Olimpico, il corteo dei 30 mila, gli Stati Generali della Lazialità, il no agli abbonamenti. Adesso una sola possibilità è rimasta all’attuale proprietà: vendere“.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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