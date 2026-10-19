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Ciapparoni: “La classifica è bellissima, ma i motivi della protesta restano intatti”

Published

3 ore ago

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Alberto Ciapparoni, con un post apparso su X, ha esultato per il primato in classifica della Lazio, difendendo però le ragioni della protesta che nulla a che vedere hanno con i risultati sportivi: ecco le sue parole.

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Le parole di Ciapparoni sulla protesta dei tifosi della Lazio

“Per chi ancora non l’avese capito: la classifica è bellissima, ma i motivi della contestazione rimangono intatti: le due cose non si elidono. I tifosi della Lazio non protestano contro la squadra oppure contro Gattuso, protestano contro un proprietario che da 22 anni insulta e prende in giro i tifosi, usa la Lazio come un taxi per la sua carriera politica e per i guadagni delle sue società, pratica quotidianamente comportamenti anti-laziali, esterna affermazioni anti-laziali. Il primato non cambia nulla. E non cancella neanche la situazione economica”.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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