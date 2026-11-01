Ciapparoni: “Con Isaksen e Taylor la magia continua”

Il giornalista Alberto Ciapparoni ha elogiato Gustav Isaksen e Kenneth Taylor su X: è soprattutto merito loro se la Lazio ha battuto il Cagliari ed è volata prima in classifica da sola.

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“Grazie alle prestazioni sontuose di Isaksen e Taylor la magia continua. Probabilmente la partita più difficile e complicata, molto sofferta. Nel contesto di uno scenario immutato, con la società che ha provato invano ad irridere con una proposta di pacchetto-biglietti una protesta che continua a fare il giro del mondo. E che non dipende dall’inatteso e graditissimo primato in classifica.

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