Ciapparoni: “Lotito in FIGC per voglia di rinvicita”

Lotito vuole tornare dentro la FIGC, una mossa che sta facendo discutere: uno degli ultimi a sollevare l’argomento è stato Ciapparoni con un commento condiviso su X.

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“Il quadro per valutare questa mossa è piuttosto articolato, si possono indicare per il momento solo alcune note. Il presidente della Lazio ha presentato la sua candidatura negli uffici della Federcalcio, ma per essere eletto gli servirà il sostegno di una parte dei club di Serie A. E non sarà facile trovarlo. Sul fronte politico il senatore conta soltanto sul sostegno di alcuni ambienti di Forza Italia, non del partito nel suo complesso.

Ciapparoni sulle motivazioni di Lotito

“I motivi della (nuova) discesa in campo sono diversi. Dall’ambizione personale alla voglia di rivincita, dopo l’ultima esclusione dalla Figc, all’intento di incidere sulla norma sulle comproprietà, al consueto modello comportamentale politico e sportivo… Come nel caso dei mille emendamenti parlamentari che presenta (per poi raccogliere si e no il 2 per cento dei risultati finali), anche in questo caso è stata piantata una bandierina. Ma se reggerà o meno ai venti lo sapremo nei prossimi giorni. In generale, tutto contribuisce al muro eretto a protezione delle sue attuali posizioni”.