Ciapparoni: “Lotito non è amato da Forza Italia, l’operazione Reggina è un tentativo di garantirsi un seggio”

Sul suo profilo X, Alberto Ciapparoni ha parlato del rapporto fra la politica e Claudio Lotito, in risposta all’intervista di Giovanni Rodriguez che presentava il presidente come una figura intoccabile nel suo partito.

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Le parole di Ciapparoni su Lotito e la politica

“Leggo in queste ore cose che sulla base dei miei riscontri non hanno alcun fondamento. La famiglia Berlusconi ha tutte le intenzioni di condizionare in maniera importante le prossime liste elettorali di FI, fosse solamente per i 90 milioni di fideiussione. La conferma è arrivata pure dai vari interventi pubblici, esternati in tal senso. L’attuale presidente della Lazio non è amato, né dai Berlusconi né dall’attuale vertice dirigenziale, da qui l’operazione Reggio Calabria che va letta come un tentativo, forse riuscito, di garantirsi un seggio, su cui ci sarebbero rassicurazioni. La certezza non si può avere perché manca ancora tempo al voto e quindi alla composizione delle liste. E molto dipenderà anche da come finirà la vicenda della nuova legge elettorale. Specie la questione delle preferenze, il premio di maggioranza non è in discussione. Di sicuro, come ha spiegato Rocca, dentro il centrodestra c’è la consapevolezza che Lotito fa perdere voti. Anche per questo, ma non solo per questo, come ha scritto Bisignani, è in atto, e non da poco, un ‘assedio’, per far prevalere la soluzione della cessione societaria. La resistenza fino ad ora non è stata piegata”.

Leggo in queste ore cose che sulla base dei miei riscontri non hanno alcun fondamento. La famiglia Berlusconi ha tutte le intenzioni di condizionare in maniera importante le prossime liste elettorali di FI, fosse solamente per i 90 milioni di fideiussione. La conferma è arrivata… — alberto ciapparoni (@aciapparoni) August 20, 2026

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