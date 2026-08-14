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Ciapparoni: “Con Frattesi ennesima vicenda vergognosa, bisogna voltare pagina senza Lotito”
Alberto Ciapparoni ha commentato sul suo profilo X l’arrivo di Davide Frattesi alla Lazio, dopo il caos di questa mattina e la brusca frenata nell’operazione di mercato che poi si è risolta, fortunatamente, in poco tempo, criticando la gestione societaria di Lotito.
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Il commento di Ciapparoni sull’operazione di mercato per Frattesi
“Frattesi alla fine è un giocatore della Lazio. Dopo l’ennesima vicenda, diciamolo, vergognosa. Cavillo burocratico? Dietro ci sono numeri impietosi, che parlano di un ridimensionamento sempre più marcato. E di una gestione societaria impossibilitata a dare ai tifosi ciò che meritano. E a restituire alla storia laziale il suo calibro. Tutto dice che occorre voltare pagina ed aprire un nuovo capitolo, senza l’attuale proprietà. E anche senza chi l’ha protetta, coperta, avallata, coccolata”.
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