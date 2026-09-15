Ciapparoni: “Non mi risulta che essere giornalisti o tifosi sia un reato”

Caos nel mondo Lazio dopo l’apertura dell’indagine circa alcune presunte pressioni fatte a Claudio Lotito per la vendita del club, di questo ne ha parlato sui propri social anche il giornalista Alberto Ciapparoni.

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Ciapparoni sull’indagine e le presunte pressioni a Lotito

“Ho letto naturalmente dell’inchiesta in corso, in cui, come sapevo, sono citato: ribadisco, per chi non ne fosse a conoscenza, che svolgo l’attività di giornalista professionista dal 13 febbraio 1996, tessera dell’Ordine nazionale dei giornalisti 078816, che tale attività ovviamente viene esercitata in maniera legittima anche attraverso i social, e confermo da tifoso laziale la richiesta avanzata attraverso una petizione e l’evento pubblico degli Stati Generali della Lazialità di poter tornare a sognare ed avere una proprietà che rispetti la storia biancoceleste. Non mi risulta che fare il giornalista ed essere un tifoso siano reati, e sono certo che il sistema Italia garantisce la critica civile, pacifica, democratica. Sempre forza Lazio!”.

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