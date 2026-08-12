Ciapparoni: “Frattesi è un buon acquisto, ma con questa società non si può sognare”

Alberto Ciapparoni ha commentato, con un intervento sul suo profilo X l’ormai imminente arrivo del centrocampista Davide Frattesi alla corte di Gattuso, esprimendo titubanze rispetto all’attuale gestione societaria di Lotito.

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L’intervento di Ciapparoni su Frattesi e la gestione societaria

“Frattesi è un buon acquisto e allontana fantasmi preoccupanti. A patto che non ci siano però altre cessioni importanti. Ma stiamo sempre parlando di un corollario di importanza pari quasi allo zero”.

Ciapparoni sulla società

“I vertici societari sono in grado di riportare la Lazio a competere ad alti livelli, così come la nostra storia chiede? II rispetto verso i tifosi verrà ripristinato? Gli abbonamenti che non ci sono e lo Stadio vuoto nelle partite casalinghe sono una realtà sostenibile? Se sì, per quanto tempo? I tifosi laziali vogliono tornare a sognare, in grande, con l’attuale proprietà i fatti dicono che è impossibile”.

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