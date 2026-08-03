Ciapparoni: “Lotito ha sempre più pressione ed è completamente isolato”

Alberto Ciapparoni ha rilasciato un’intervista ai microfoni di radiosei, nella quale ha parlato del futuro della Lazio e soprattutto di quello del presidente Claudio Lotito, ora proprietario anche della Reggina.

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Ciapparoni ha concesso un’intervista incentrata su Claudio Lotito

“Per quanto riguarda la Lazio, penso che la partita più importante sia quella che si sta giocando fuori dal campo. La questione politica è importante e il discorso con la Lazio si intreccia per tanti motivi. Ci sono degli sviluppi indiretti, ma importanti. Il destino politico dell’attuale senatore di Forza Italia sembra cambiato. Era fuori dai piani del partito, poi per una serie di elementi è stata giocata la carta Reggio Calabria”.

“Si è assicurato un seggio in Calabria, cosa non ancora certa ma pronosticabile a partire dalla prossima Primavera. Lotito è rientrato nel gioco di Forza Italia attraverso questa alleanza con sindaco di Reggio e Governatore della regione. Lui si è creato un’alternativa rispetto a ciò che ha già a Roma. Le regole attuali, che lui intende far cambiare, lo dovranno portare ad una scelta tra Lazio e Reggina”.

Ciapparoni sull’isolamento di Lotito

“Ora Lotito è isolato politicamente, nelle istituzioni sportive e nella Lazio. La pressione intorno a lui è sempre più forte. Io credo dhe l’ambizione politica di Lotito sia molto forte, l’obiettivo della sua vita professionale e non. Credo che possa esserci una scelta in quella direzione, ma il discorso è articolato e complicato. A livello di ambizione personsale sceglierebbe la politica, ma la cronaca dice che la Lazio gli è servita per questo”.

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