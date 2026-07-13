Ciapparoni: “Adesso ci sono le basi per una svolta, non è stato un evento isolato”

Dopo gli Stati Generali della Lazialità è tornato a parlare Alberto Ciapparoni nell’intervista rilasciata sulle colonne de Il Tempo per parlare dell’evento di sabato. Ecco le sue parole:

Leggi anche: Una Lazio senza leader, si riparte dalle scommesse

L’intervista di Ciapparoni post Stati Generali

Ciapparoni sull’evento di sabato

“Il bilancio è estremamente positivo. C’era tantissima gente: riempire un teatro da quasi 500 posti di sabato pomeriggio, in una caldissima giornata romana, non è affatto semplice. Anzi, direi complicatissimo. Resta quindi la grandissima partecipazione popolare e, di conseguenza, la dimostrazione plastica della frattura esistente tra l’attuale conduzione societaria e un popolo laziale che chiede cambiamento e svolta”.

Ciapparoni sulla proposta dell’evento

“Sì, quella di un coinvolgimento più importante e schematizzato normativamente dei tifosi nelle società di calcio. Chiediamo che venga sbloccata al più presto la legge sulla rappresentanza popolare nei club, ferma al Senato. È stato un passaggio che si somma ad altri già compiuti, ma ce ne saranno tanti altri. Gli Stati Generali proseguiranno, con nuove forme e nuove iniziative”.

Ciapparoni sulla politica

“Importante. Qualche giorno fa, in conferenza stampa, era stato chiesto al segretario di Forza Italia, Tajani, se fosse preoccupato per le ricadute politiche della frattura tra il popolo laziale e Lotito, presidente e senatore del suo partito. Lui rispose di non esserlo, spiegando che è in cantiere una legge elettorale con premio di maggioranza, attribuito anche a chi prende un solo voto in più. Io rilancio quella domanda: Forza Italia è preoccupata o no? Gli Stati Generali sono stati trasversali, e la presenza del governatore del Lazio ne è la prova. È intervenuto da tifoso, ma la sua carica ha una valenza istituzionale evidente. Un’istituzione che si dimostra vicina e capace di ascoltare la gente è un’istituzione che funziona bene. Al contrario, abbiamo l’esempio di una società i cui vertici, da anni, non ascoltano”.

Ciapparoni sulle prospettive future

“Le hanno indicate chiaramente Luigi Bisignani e Mauro Masi. La Lazio è una realtà assolutamente appetibile. Bisignani ha usato un’espressione forte: il re è ormai nudo. Adesso ci sono le basi perché arrivi una svolta. Personalmente, mi auguro che qualcuno esca allo scoperto e si manifesti pubblicamente”.

@Copyright Lazionews.eu – Riproduzione, anche parziale, vietata.

Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP