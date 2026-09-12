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Ciapparoni: “I laziali chiedono rispetto, è una protesta che fa storia. Lotito…”

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1 ora ago

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Alberto Ciapparoni, nel commentare con un tweet su X il pari dell’Olimpico tra Lazio e Milan, ha allargato il campo anche alla protesta dei tifosi biancocelesti contro il presidente Lotito: ecco le sue parole.

Leggi anche: Gattuso: “I tifosi ci mancano maledettamente. Mi ricorda il Covid”

Le parole di Ciapparoni su Lazio Milan e la protesta contro Lotito

“Lazio Milan, buon primo tempo, brutto secondo tempo, ma la vera notizia sono la costanza, la dignità e la compostezza della contestazione. L’assenza come estremo atto d’amore, la squadra accompagnata allo stadio, una protesta che sta facendo storia… Perché i tifosi laziali chiedono rispetto e di poter tornare a sognare, e queste sono condizioni che la proprietà attuale non può, e non vuole, soddisfare“.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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