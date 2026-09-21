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Ciapparoni: “Le parole di Guido Paglia sono una lezione da imparare a memoria”

Published

2 ore ago

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Alberto Ciapparoni, con un tweet su X, ha posto l’accento sulla lettera di Guido Paglia – a cui è arrivata anche la risposta di Bisignani – pubblicata sulle colonne del quotidiano Il Tempo nella giornata di ieri, 20 settembre: una lezione “da imparare a memoria”.

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Le parole di Ciapparoni sulla lettera di Guido Paglia

Le parole di Guido Paglia sono oggi, con la squadra a sorpresa prima in classifica, più che mai una lezione da imparare a memoria: “… Perché il punto è il dopodomani. Perché intanto la Lazio resta ferma, e una società che passa gli anni a difendersi non costruisce nulla: non un progetto tecnico, non un vivaio…”.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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