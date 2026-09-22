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Ciapparoni: “La lazialità è una cosa troppo grande per l’attuale proprietà”

Published

2 ore ago

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Protesta Lazio

Alberto Ciapparoni ha condiviso un tweet sui social in risposta alla lettera pubblicata da Pulici sulle colonne de Il Tempo sulla protesta dei tifosi laziali.

Leggi anche: Venezia Lazio, il giudice sportivo multa la società

Il commento di Ciapparoni sulla lettera di Pulici

Ecco il post di Ciapparoni e il suo commento sulla lettera pubblicata da Pulici: “Gabriele Pulici, sempre perfetto. La lazialità è una cosa troppo grande per l’attuale proprietà”.

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