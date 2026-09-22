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Ciapparoni: “La lazialità è una cosa troppo grande per l’attuale proprietà”
Alberto Ciapparoni ha condiviso un tweet sui social in risposta alla lettera pubblicata da Pulici sulle colonne de Il Tempo sulla protesta dei tifosi laziali.
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Il commento di Ciapparoni sulla lettera di Pulici
Ecco il post di Ciapparoni e il suo commento sulla lettera pubblicata da Pulici: “Gabriele Pulici, sempre perfetto. La lazialità è una cosa troppo grande per l’attuale proprietà”.
@PuliciGpulici sempre perfetto. La lazialità è una cosa troppo grande per l'attuale proprietà. https://t.co/IZNYVqgH38— alberto ciapparoni (@aciapparoni) September 22, 2026
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