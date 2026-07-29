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Ciapparoni: “Lotito ha ottenuto ciò che voleva, sarà ricandidato a Reggio Calabria”

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3 ore ago

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Ciapparoni candidatura Lotito Reggio Calabria Forza Italia

Alberto Ciapparoni, attraverso i suoi canali social, è tornato a parlare della situazione politica attorno al presidente Lotito, anticipando che il patron biancoceleste verrà ricandidato da Forza Italia a Reggio Calabria. Ecco le sue parole.

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Le parole di Ciapparoni sulla ricandidatura di Lotito a Reggio Calabria

“Grazie anche al lavoro ottimo di un collega che ha raccolto le dichiarazioni di un autorevole esponente di Forza Italia, c’è qualche piccola novità sulla vicenda Lazio. La prima novità indiretta, politica ma importante: l’operazione Reggio Calabria da parte dell’attuale presidente laziale e senatore di Forza Italia sarebbe andata in porto. Vale a dire, manca ancora molto al voto nazionale, potrebbero ancora cambiare le cose, ma Lotito avrebbe avuto la rassicurazione che sarà di nuovo candidato naturalmente in quella terra.

Rimane quindi la questione fondamentale: in Italia ci sono circa 900.000 tifosi della Lazio, anche una bassissima percentuale di votanti di Forza Italia può determinare il premio di maggioranza e quindi la vittoria o la sconfitta alle elezioni. Forza Italia è consapevole? Sì, ci dicono che è consapevole e che stanno lavorando su questo fronte. Vedremo se gli sviluppi saranno a breve”.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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