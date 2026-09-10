Ciapparoni: “Parti importanti della maggioranza hanno chiesto a Lotito di cedere la Lazio”

Alberto Ciapparoni, con un tweet su X, riprendendo la lunga intervista del presidente Lotito concessa al Fatto Quotidiano, ha ribadito come parti importanti della maggioranza vogliano che il patron della Lazio passi la mano. Ecco le sue parole.

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Le parole di Ciapparoni su Lotito e la cessione della Lazio

“Al di là delle solite bugie e dei proclami di maniera, un’intervista importante, che zittisce soprattutto i tanti ‘chiaccheroni’ che finora hanno negato la rilevanza politica della questione-Lazio e che hanno sostenuto l’immobilismo del centrodestra. In realtà, è lo stesso Lotito a confermare, anche tra le righe: spezzoni cruciali della maggioranza, legati in particolare a Fdi, ma non solo, gli hanno chiesto e gli stanno chiedendo di passare la mano e cedere la società. Perché il fattore-Lotito è un fattore che pesa e negativamente. E le elezioni, nazionali ed amministrative, si avvicinano”.

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