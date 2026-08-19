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Ciapparoni: “Lotito ponga fine al calvario e venda la Lazio, è l’unica salvezza”

Published

16 minuti ago

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Ciapparoni Lotito cessione Lazio social

Alberto Ciapparoni, su X, prendendo spunto dall’editoriale di Daniele Capezzone sul presidente Lotito apparso sulle colonne de Il Tempo, invita il patron biancoceleste a fare l’unica cosa che può salvare il club: vendere la Lazio.

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Ciapparoni invita Lotito a vendere la Lazio

“Capezzone puntuale e chirurgico come sempre. Per la salvezza della Lazio adesso esiste una sola possibilità: che Lotito ponga fine al calvario, mettendo in vendita la società“.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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