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Ciapparoni: “Lotito ponga fine al calvario e venda la Lazio, è l’unica salvezza”
Alberto Ciapparoni, su X, prendendo spunto dall’editoriale di Daniele Capezzone sul presidente Lotito apparso sulle colonne de Il Tempo, invita il patron biancoceleste a fare l’unica cosa che può salvare il club: vendere la Lazio.
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Ciapparoni invita Lotito a vendere la Lazio
“Capezzone puntuale e chirurgico come sempre. Per la salvezza della Lazio adesso esiste una sola possibilità: che Lotito ponga fine al calvario, mettendo in vendita la società“.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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