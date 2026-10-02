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Ciapparoni: “Il futuro di Lotito alla Lazio è difficile da predire, ma le tensioni politiche ci sono”
Alberto Ciapparoni, con un tweet pubblicato su X, ha riportato un’agenzia che rivelava di alcune tensioni all’interno di Forza Italia tra Occhiuto e Tajani, allargando poi il discorso anche al futuro di Lotito alla Lazio.
Leggi anche: Longo: “Ci sono organici superiori alla Lazio, se arriva quarta fa un miracolo”
Le parole di Ciapparoni sul futuro di Lotito alla Lazio
“FI: FACCIA A FACCIA TAJANI-OCCHIUTO, SEGRETARIO A ‘VICE’ ‘CI FAI PERDERE VOTI’, LA REPLICA ‘STO DANDO SOLO STIMOLI’ =
il numero uno azzurro ha chiesto incontro, ‘critiche
disorientano elettori e ci fanno scendere nei sondaggi’ – governatore,
‘dialettica interna più frizzante fa crescere partito”.
“Questa la situazione dentro Forza Italia, di conseguenza fare pronostici sul futuro di Lotito è complicato, anche in rapporto alla Lazio. Il progetto politico dell’attuale proprietario laziale passa molto dalla famiglia Berlusconi. Come del resto per molti altri”.
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