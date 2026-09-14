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Ciapparoni: “C’è una sola condizione per la cessione di Lotito: dare mandato a una banca d’affari”

Published

41 minuti ago

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Ciapparoni Lotito Lazio cessione condizione

Alberto Ciapparoni, noto tifoso laziale e molto attivo sui social, con un tweet su X ha messo nero su bianco quella che sarebbe l’unica condizione possibile per portare Lotito a cedere la Lazio: ecco quale.

Leggi anche: ESCLUSIVA – Anellucci: “Siamo vicini ad una nuova era. Con Icardi parti sempre 1-0”

Le parole di Ciapparoni sulla cessione della Lazio da parte di Lotito

C’è una sola condizione possibile: dare mandato ad una banca d’affari per la cessione. Ma siccome non avverrà mai, chiunque interessato deve manifestarsi pubblicamente”.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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8 Juventus 7 4
9 Sassuolo 7 4
10 Atalanta 6 4
11 Lecce 6 4
12 Napoli 6 4
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