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Ciapparoni: “C’è una sola condizione per la cessione di Lotito: dare mandato a una banca d’affari”
Alberto Ciapparoni, noto tifoso laziale e molto attivo sui social, con un tweet su X ha messo nero su bianco quella che sarebbe l’unica condizione possibile per portare Lotito a cedere la Lazio: ecco quale.
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Le parole di Ciapparoni sulla cessione della Lazio da parte di Lotito
“C’è una sola condizione possibile: dare mandato ad una banca d’affari per la cessione. Ma siccome non avverrà mai, chiunque interessato deve manifestarsi pubblicamente”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
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|3
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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