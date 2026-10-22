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Ciapparoni: “Dopo 22 anni chi si attende cose diverse da Lotito è in malafede”
Alberto Ciapparoni, nel commentare le parole di Lotito ai pm, trapelate dal quotidiano La Repubblica, con un post su X si è scagliato contro chi, dopo 22 anni, si aspettava qualcosa di diverso.
Leggi anche: Padovan: “Lotito non venderà mai e poi mai la Lazio, ve lo assicuro”
Le parole di Ciapparoni su Lotito
“Le ‘famose’ prove tecniche di tregua… Dopo 22 anni chi si attendeva cose diverse è evidentemente in malafede. E anche a livello politico chi offre una copertura a questo tipo di postura non rende un buon servizio all’Italia”.
Le ‘famose’ prove tecniche di tregua… Dopo 22 anni chi si attendeva cose diverse è evidentemente in malafede. E anche a livello politico chi offre una copertura a questo tipo di postura non rende un buon servizio all’Italia https://t.co/mfP1Lf6Phh— alberto ciapparoni (@aciapparoni) October 21, 2026
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