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Ciapparoni: “Da Lotito solo propaganda e falsità, i tifosi laziali preferiscono la verità”
Alberto Ciapparoni, con un tweet al vetriolo su X, ha commentato l’intervista di Lotito rilasciata dopo la partita della Reggina contro l’Igea Virtus e la presenza del patron biancoceleste, sempre a Reggio, in occasione delle elezioni suppletive. Ecco le sue parole.
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Le parole di Ciapparoni su Lotito e la sua presenza a Reggio Calabria
“Da una parte la propaganda societaria e i portavoce della stessa, dall’altra i fatti e i numeri. Falsità e realtà. E la stragrande maggioranza dei tifosi laziali preferisce la verità. Per questo contesta e continuerà a contestare”.
Ciapparoni sulle elezioni a Reggio Calabria
“Alle elezioni suppletive a Reggio Calabria niente effetto Vannacci (il suo candidato non sfonda), vince il centrodestra nella sua formazione classica, e prevale Forza Italia, nella versione Occhiuto-Cannizzaro. Nella cordata vittoriosa anche Lotito: sempre più in Calabria, sempre meno a Formello. Per la Lazio (e i laziali) è una buona notizia“.
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