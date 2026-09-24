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Ciapparoni: “La protesta è unica, ecco perché ne parla tutta Europa”

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4 ore ago

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Ciapparoni motivo protesta tifosi Lazio

La protesta dei tifosi della Lazio sta facendo il giro dell’Europa, dal Guardian al The Times, passando per il Frankfurter Allgemeine Zeitung: il motivo ce lo spiega Alberto Ciapparoni, in un post condiviso sul suo profilo X.

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Il pensiero di Ciapparoni sul motivo della diffusione della protesta dei tifosi

“Secondo più di qualcuno era una protesta confinata dentro il Grande Raccordo Anulare: falso. Della contestazione dei tifosi laziali si parla in tutta Europa. Perché unica, perché clamorosa, perché civile, perché pacifica. E perché una storia di dignità è una storia che non può essere ‘limitata’…”

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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