Ciapparoni: “La protesta è unica, ecco perché ne parla tutta Europa”

La protesta dei tifosi della Lazio sta facendo il giro dell’Europa, dal Guardian al The Times, passando per il Frankfurter Allgemeine Zeitung: il motivo ce lo spiega Alberto Ciapparoni, in un post condiviso sul suo profilo X.

LEGGI ANCHE: Frattesi fra i sei candidati al Player of the Month

Il pensiero di Ciapparoni sul motivo della diffusione della protesta dei tifosi

“Secondo più di qualcuno era una protesta confinata dentro il Grande Raccordo Anulare: falso. Della contestazione dei tifosi laziali si parla in tutta Europa. Perché unica, perché clamorosa, perché civile, perché pacifica. E perché una storia di dignità è una storia che non può essere ‘limitata’…”

Secondo più di qualcuno era una protesta confinata dentro il Grande Raccordo Anulare: falso. Della contestazione dei tifosi laziali si parla in tutta Europa. Perché unica, perché clamorosa, perché civile, perché pacifica. E perché una storia di dignità è una storia che non può… https://t.co/TtH3SJTc5R — alberto ciapparoni (@aciapparoni) September 24, 2026

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP