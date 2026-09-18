Ciapparoni: “La politica si sta occupando della vicenda Lazio, quanto emerso lo dimostra!”

Alberto Ciapparoni, con un tweet su X, nel riflettere sulle ultime vicissitudini che hanno riguardato il mondo Lazio, ha ribadito quanto ciò dimostri che la politica si stia occupando eccome della questione relativa al club biancoceleste. Ecco le sue parole.

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Le parole di Ciapparoni sull’interesse della politica per la questione Lazio

“Comunque, quanto divulgato in questi giorni dimostra platealmente, e ancora una volta, anche quanto in realtà la politica si stesse occupando della questione-Lazio. Eppure, ricordo perfettamente le prese in giro, i sorrisini, le derisioni, i commenti ai post che raccontavano i semplici fatti… E gli articoli di chi negava tutto”.

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