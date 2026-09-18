NOTIZIE
Ciapparoni: “La politica si sta occupando della vicenda Lazio, quanto emerso lo dimostra!”
Alberto Ciapparoni, con un tweet su X, nel riflettere sulle ultime vicissitudini che hanno riguardato il mondo Lazio, ha ribadito quanto ciò dimostri che la politica si stia occupando eccome della questione relativa al club biancoceleste. Ecco le sue parole.
Leggi anche: Morningstar, Joe Mansueto: “In futuro sogno un club italiano, Roma grande città”
Le parole di Ciapparoni sull’interesse della politica per la questione Lazio
“Comunque, quanto divulgato in questi giorni dimostra platealmente, e ancora una volta, anche quanto in realtà la politica si stesse occupando della questione-Lazio. Eppure, ricordo perfettamente le prese in giro, i sorrisini, le derisioni, i commenti ai post che raccontavano i semplici fatti… E gli articoli di chi negava tutto”.
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|12
|4
|2
|Inter
|12
|4
|3
|Como
|10
|4
|4
|LAZIO
|10
|4
|5
|Cagliari
|9
|4
|6
|Milan
|8
|4
|7
|Frosinone
|7
|4
|8
|Juventus
|7
|4
|9
|Sassuolo
|7
|4
|10
|Napoli
|6
|4
|11
|Atalanta
|6
|4
|12
|Lecce
|6
|4
|13
|Udinese
|4
|4
|14
|Torino
|3
|4
|15
|Fiorentina
|3
|4
|16
|Parma
|1
|4
|17
|Bologna
|1
|4
|18
|Monza
|1
|4
|19
|Genoa
|1
|4
|20
|Venezia
|0
|4
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
INFORTUNATI1 giorno ago
Cataldi in gruppo: contro il Venezia spera in uno spezzone
-
NOTIZIE10 ore ago
Nuovo appuntamento per il Flaminio: ecco i prossimi passi
-
CALCIOMERCATO LAZIO1 giorno ago
Icardi, avanza l’ipotesi inglese: una big su di lui
-
NOTIZIE1 giorno ago
Floriani, altro che vice Marusic: Gattuso ha un titolare in più