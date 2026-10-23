Ciapparoni punge l’avvocato Gentile: “Le sue parole finiscono per colpire proprio il presidente”

Con un post sui social, Alberto Ciapparoni ha commentato la vicenda di Claudio Lotito e le parole del suo avvocato Gian Michele Gentile in merito agli audio diffusi del presidente.

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Le parole di Ciapparoni sull’avvocato Gentile e su Lotito

“Secondo l’avvocato Gentile l’audio diffuso da La Repubblica delle dichiarazioni di Lotito davanti ai magistrati è “Una pubblicazione fatta solo per diffamare la figura di Lotito e gettare fango contro di lui. Si è diffuso un atto del processo allo scopo di ridicolizzare la persona offesa da questi gravi reati”. Dichiarazioni oggettivamente un po’ quantomeno paradossali, visto che sono relative ad affermazioni effettivamente rilasciate dal presidente della Lazio al magistrato. Quindi, il destinatario dell’osservazione del legale in realtà fattualmente è il suo cliente…”

Secondo l’avvocato Gentile l’audio diffuso da La Repubblica delle dichiarazioni di Lotito davanti ai magistrati è "Una pubblicazione fatta solo per diffamare la figura di Lotito e gettare fango contro di lui. Si è diffuso un atto del processo allo scopo di ridicolizzare la persona offesa da questi gravi reati”. Dichiarazioni oggettivamente un po’ quantomeno paradossali, visto che sono relative ad affermazioni effettivamente rilasciate dal presidente della Lazio al magistrato. Quindi, il destinatario dell’osservazione del legale in realtà fattualmente è il suo cliente… — alberto ciapparoni (@aciapparoni) October 23, 2026

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