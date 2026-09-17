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Ciapparoni: “Una gestione anti-laziale per 22 anni che ha prodotto una protesta pacifica”

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3 ore ago

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Ciapparoni protesta tifosi Lotito Lazio

Alberto Ciapparoni, intervenuto sul social X con un tweet, ha detto la sua sull’indagine della Procura per aggiotaggio, rivendicando però la natura civile e pacifica della contestazione al presidente Lotito: ecco le sue parole.

Leggi anche: Rocca: “Nessuna solidarietà a Lotito. Si pone male, voleva essere Berlusconi ma ha fallito”

Le parole di Ciapparoni sull’indagine e la protesta verso Lotito

“Le eventuali responsabilità penali, qualora esistessero, sono naturalmente come sempre personali, sia che si tratti di minacce o di altro, ma i fatti reali non possono essere sovvertiti: una gestione anti-laziale per 22 anni che ha prodotto una contestazione civile, diffusa, pacifica, civile, democratica. Per contrastarla e per silenziarla serve più del ‘fumus persecutionis’. Molto di più”.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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