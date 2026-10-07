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Ciapparoni: “La dignità dei tifosi laziali non si compra con qualche sconto”
Alberto Ciapparoni, con un durissimo tweet apparso su X, ha commentato il numero di presenti che ci saranno all’Olimpico per Lazio Monza, criticando l’offerta della società di sconti in occasione delle sfide casalinghe con i brianzoli e il Parma.
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Le parole di Ciapparoni sulla protesta dei tifosi e le presenze con il Monza
“12 mila presenze previsione forse eccessivamente ottimistica, ma i numeri sono comunque chiari: la dignità dei tifosi laziali non si compra con qualche sconto“.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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