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Ciapparoni: “La dignità dei tifosi laziali non si compra con qualche sconto”

Published

3 ore ago

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Ciapparoni protesta tifosi Lazio Monza parole

Alberto Ciapparoni, con un durissimo tweet apparso su X, ha commentato il numero di presenti che ci saranno all’Olimpico per Lazio Monza, criticando l’offerta della società di sconti in occasione delle sfide casalinghe con i brianzoli e il Parma.

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Le parole di Ciapparoni sulla protesta dei tifosi e le presenze con il Monza

“12 mila presenze previsione forse eccessivamente ottimistica, ma i numeri sono comunque chiari: la dignità dei tifosi laziali non si compra con qualche sconto“.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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