INTERVISTE
Ciapparoni risponde a Mieli: “Lotito calpesta i tifosi, si rischiano commenti opachi”
Il giornalista Alberto Ciapparoni ha risposto sui social alle parole di Paolo Mieli in merito ad una presunta manovra ombra per togliere la Lazio a Lotito.
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Ciapparoni ha risposto a Mieli su X in merito ad una presunta pressione nei confronti di Lotito per cedere la Lazio.
“Non c’è nessuna manovra-ombra, c’è un presidente di una squadra di calcio che da 22 anni calpesta i tifosi e non rispetta la storia della Lazio, e ci sono i tifosi, organizzati e non, che hanno deciso di protestare con diverse forme, tutte civili, pacifiche, democratiche. Quando non si conoscono le situazioni e si decide comunque di intervenire, si rischiano commenti opachi”.
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