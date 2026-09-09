Ciapparoni risponde a Mieli: “Lotito calpesta i tifosi, si rischiano commenti opachi”

Il giornalista Alberto Ciapparoni ha risposto sui social alle parole di Paolo Mieli in merito ad una presunta manovra ombra per togliere la Lazio a Lotito.

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Ciapparoni ha risposto a Mieli su X in merito ad una presunta pressione nei confronti di Lotito per cedere la Lazio.

“Non c’è nessuna manovra-ombra, c’è un presidente di una squadra di calcio che da 22 anni calpesta i tifosi e non rispetta la storia della Lazio, e ci sono i tifosi, organizzati e non, che hanno deciso di protestare con diverse forme, tutte civili, pacifiche, democratiche. Quando non si conoscono le situazioni e si decide comunque di intervenire, si rischiano commenti opachi”.

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