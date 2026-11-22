Alberto Ciapparoni, con un post su X, ha risposto al presidente del Senato Ignazio La Russa che, a Nexus, aveva invitato i tifosi della Lazio ad andare allo stadio: ecco la replica alla seconda carica dello stato.

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La risposta di Ciapparoni alle parole di La Russa

“Ignazio La Russa le rinnovo l’invito per un caffè, offro io, e le riassumo 22 anni e mezzo dell’attuale vertice societario, non poche settimane di primato in classifica. Lei, forse più di altri, potrebbe comprendere che ci sono vicende, e la Lazio è una di queste, in cui prevalgono valori e principi. Che nel caso specifico si chiamano lazialità”.

@Ignazio_LaRussa le rinnovo l’invito per un caffè, offro io, e le riassumo 22 anni e mezzo dell’attuale vertice societario, non poche settimane di primato in classifica. Lei, forse più di altri, potrebbe comprendere che ci sono vicende, e la Lazio è una di queste, in cui prevalgono valori e principi. Che nel caso specifico si chiamano lazialità. — alberto ciapparoni (@aciapparoni) November 21, 2026

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