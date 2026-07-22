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Ciapparoni: “Le parole di Rocca dimostrano che le pressioni politiche su Lotito ci sono”
Alberto Ciapparoni, con un tweet pubblicato sul suo profilo di X, ha ringraziato il presidente Rocca per le sue parole su Lotito, evidenziando come le pressioni politiche sul patron biancoceleste ci sono e sono molte. Ecco le sue parole.
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Le parole di Ciapparoni su Rocca e Lotito
“Le parole di Rocca sono perfette, e ancora una volta fanno ‘giustizia’. Le dedico, con un sorriso, a chi sghignazzava quando scrivevo delle pressioni politiche sull’attuale conduzione societaria. E le pressioni politiche ci sono state e ci sono da più settori della maggioranza. E non solo dal centrodestra. Ad oggi però senza ancora il risultato cercato. Come spiega Rocca”.
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