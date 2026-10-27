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Ciapparoni: “In 10mila a Reggio Emilia: tutto per la lazialità, niente per il gestore”
Alberto Ciapparoni, con un post su X, ha elogiato il numero impressionante di laziali che saranno presenti a Reggio Emilia per Sassuolo Lazio, specificando però che tutto ciò che si fa è solo per la lazialità e mai per l’attuale gestore: ecco le sue parole.
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Ciapparoni sui numeri dei tifosi al Mapei per Sassuolo Lazio
“Domani (oggi, ndr) sono attesi oltre 10.000 tifosi Laziali in trasferta per Sassuolo-Lazio, di martedì alle 18:30. Un altro esodo incredibile in un giorno assurdo, in un orario assurdo: l’ennesima prova di smisurato amore per la maglia e i colori biancocelesti. E l’ennesima spiegazione della protesta contro la società: tutto per la lazialità, per il mister, per i ragazzi, niente per l’attuale gestore della storia laziale“.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Inter
|22
|8
|2
|LAZIO
|22
|8
|3
|Roma
|18
|8
|4
|Milan
|18
|8
|5
|Como
|17
|8
|6
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|8
|7
|Juventus
|14
|8
|8
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|8
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|Cagliari
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|8
|10
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|8
|11
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|8
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|8
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|8
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|8
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|Genoa
|7
|8
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|Udinese
|4
|8
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|Fiorentina
|4
|8
|19
|Parma
|4
|8
|20
|Venezia
|3
|8
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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