Ciapparoni: “In 10mila a Reggio Emilia: tutto per la lazialità, niente per il gestore”

Alberto Ciapparoni, con un post su X, ha elogiato il numero impressionante di laziali che saranno presenti a Reggio Emilia per Sassuolo Lazio, specificando però che tutto ciò che si fa è solo per la lazialità e mai per l’attuale gestore: ecco le sue parole.

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Ciapparoni sui numeri dei tifosi al Mapei per Sassuolo Lazio

“Domani (oggi, ndr) sono attesi oltre 10.000 tifosi Laziali in trasferta per Sassuolo-Lazio, di martedì alle 18:30. Un altro esodo incredibile in un giorno assurdo, in un orario assurdo: l’ennesima prova di smisurato amore per la maglia e i colori biancocelesti. E l’ennesima spiegazione della protesta contro la società: tutto per la lazialità, per il mister, per i ragazzi, niente per l’attuale gestore della storia laziale“.

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