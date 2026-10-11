Ciapparoni: “Questa è la ricetta targata Gattuso”

Il giornalista Alberto Ciapparoni ha voluto commentare Lazio-Monza e lo ha fatto sui propri social ufficiali: ecco cosa ha detto su X.

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Lazio-Monza del primo tempo è la conferma della bontà della ricetta targata Gattuso, Lazio-Monza del secondo tempo trasmette molti dubbi. Ma delle tante cose positive comunque viste va dato gran parte del merito, soprattutto per questo ottimo inizio, appunto a Gattuso. In campo mister quasi perfetto, fuori dal campo decisamente no, con esternazioni che hanno dimostrato di non aver capito la protesta dei tifosi laziali. Protesta tanto più eclatante quanto più sono eclatanti i risultati. Lo stadio semivuoto anche oggi ne è un’ulteriore dimostrazione. Non c’è alternativa alla resa degli attuali vertici societari.

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