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Ciapparoni: “La protesta come atto d’amore”

Published

2 ore ago

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Ciapparoni tifosi Napoli Lazio

Il giornalista Alberto Ciapparoni è rimasto ancora una volta senza paura: che gioia vedere i tifosi della Lazio salutare la squadra prima della partenza per Napoli. Ecco cosa ha scritto su X.

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Il commento di Ciapparoni sui tifosi in vista di Napoli Lazio

“Tifosi laziali fantastici in vista di Napoli Lazio, perché la protesta degli ultimi mesi e l’assenza dallo stadio sono un immenso gesto d’amore. La classifica non cambia il mantra: fuori dalla Lazio chi è privo di lazialità, fuori gli a-laziali”.

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