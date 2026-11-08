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Ciapparoni: “La protesta come atto d’amore”
Il giornalista Alberto Ciapparoni è rimasto ancora una volta senza paura: che gioia vedere i tifosi della Lazio salutare la squadra prima della partenza per Napoli. Ecco cosa ha scritto su X.
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Il commento di Ciapparoni sui tifosi in vista di Napoli Lazio
“Tifosi laziali fantastici in vista di Napoli Lazio, perché la protesta degli ultimi mesi e l’assenza dallo stadio sono un immenso gesto d’amore. La classifica non cambia il mantra: fuori dalla Lazio chi è privo di lazialità, fuori gli a-laziali”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|28
|10
|2
|Inter
|25
|10
|3
|Roma
|24
|10
|4
|Como
|23
|10
|5
|Milan
|21
|10
|6
|Frosinone
|20
|10
|7
|Juventus
|17
|10
|8
|Napoli
|14
|10
|9
|Bologna
|14
|10
|10
|Torino
|13
|10
|11
|Genoa
|13
|10
|12
|Cagliari
|13
|10
|13
|Atalanta
|11
|10
|14
|Lecce
|9
|10
|15
|Parma
|8
|10
|16
|Fiorentina
|8
|10
|17
|Sassuolo
|8
|10
|18
|Monza
|7
|10
|19
|Udinese
|5
|10
|20
|Venezia
|3
|10
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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