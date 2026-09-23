Ciapparoni: “La nostra storia merita un percorso di crescita”

In uno scambio di tweet con Andrea Prandi, Alberto Ciapparoni ha sottolineato come, a suo avviso, il problema principale della gestione della Lazio di oggi è quello che la società non ha mai intavolato alcun progetto di crescita, che invece servirebbe come il pane per rilanciare l’intero ambiente biancoceleste.

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Il tweet di Ciapparoni sull’assenza di crescita nell’ambiente Lazio

“E’ vero, chi sovrappone risultati e contestazione o non è informato o è in malafede. Questa è la premessa indispensabile: precisato questo, però anche sui risultati in 22 anni bisognerebbe poter discutere e parlare. Ci sono stati? Sì, è innegabile (e si è goduto, tanto, per essere chiari…). Ma sono stati dovuti a quelli che l’attuale proprietà chiama fattori imponderabili, non a un percorso di crescita, capace nel tempo di fare della Lazio una squadra e una società di vertice. Come la nostra storia e la nostra identità meritano. Il che non vuol dire vincere sempre, vuol dire partecipare per vincere i trofei più importanti (campionato, Europa League, Champions…). Ovvero, quella possibilità di sognare, che era uno dei due pilastri della petizione. Accanto a quella richiesta di rispetto della lazialità, tutt’ora disattesa e violentata”.

Il tono e le parole di Ciapparoni riprendono sia la lettera di Stefano Andreotti, figlio di Giulio, che ha scritto su Repubblica di non andare più all’Olimpico per scelta, sia al tweet di Prandi, che riprendendo le parole del figlio del politico avvertiva di non sovrapporre risultati e protesta, due concetti che stanno su due piani diversi, secondo i tifosi che hanno aderito alla contestazione contro Lotito.

"risultati e protesta, due piani diversi, chi prova a sovrapporli non ha capito" #sandreotti #iltempo ; io aggiungo, chi prova a sovrapporli o è disinformato o è in malafede. #lazio pic.twitter.com/RrozgJEO6w — Andrea Prandi (@AndreaPrandi11) September 23, 2026

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