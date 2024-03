Cioffi: "Sarà una gara di nervi, prima volta che punto su Zarraga"

Tempo di lettura: < 1 minuto

CIOFFI LAZIO UDINESE PRE PARTITA - Manca sempre meno a Lazio - Udinese, match valido per la ventottesima giornata di Serie A. Durante il pre partita è stato intervistato Gabriele Cioffi. Il tecnico dei friulani ha espresso le sue sensazioni in vista dell'ormai imminente match dell'Olimpico.

Lazio - Udinese, le parole di Cioffi nel pre partita

Queste le dichiarazioni rilasciate da Gabriele Cioffi a Dazn a pochi attimi dall'inizio di Lazio - Udinese: "Pensavo a quanto è bello il campo dell'Olimpico. Devono giocare più spesso a rugby se questo è il risultato. Oggi dobbiamo mettere in campo la consapevolezza che abbiamo sempre, qualche volta si riesce a far bene e qualche volta no, vedremo cosa succederà stasera".

Sulle scelte di formazione

"È la prima volta che punto su Zarraga, ha già fatto questo ruolo e ha molte partite nella Liga. È un ragazzo che sto penalizzando, la scelta più logica era far giocare lui e il Tucu. Mentalmente quando c'è un problema è meglio non chiedere nulla, solo di giocare e di godersi ciò che sappiamo fare".

Sulla lotta salvezza

"Sarà una gara di nervi, o di poker. Io non ci gioco, corro, perciò so cosa vuol dire quando la fatica spinge a mollare. Chi non mollerà porterà a casa il risultato".