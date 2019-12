Tempo di lettura: < 1 minuto

ASSIST SERIE A LUIS ALBERTO – Tirando le somme al termine del 2019, al primo posto in classifica troviamo sempre Luis Alberto come migliore assist-man in Serie A. Ci sono però altri laziali che sono risultati decisivi in questa speciale classifica del 2019. Scopriamoli insieme.

La classifica

1) 15 assist: Luis Alberto (Lazio)

2) 12 assist: Alejandro Gomez (Atalanta)

3) 9 assist: Ciro Immobile (Lazio), Josè Maria Callejon (Napoli)

4) 8 assist: Radja Nainggolan (Inter/Cagliari), Riccardo Orsolini (Bologna)

5) 7 assist: Dejan Kulusevski (Atalanta/Parma), Lorenzo Pellegrini (Roma), Alfred Duncan (Sassuolo), Josip Ilicic (Atalanta), Nicola Sansonse (Bologna), Dries Mertens (Napoli), Edin Dzeko (Roma)

6) 6 assist: Sergej Milinkovic-Savic (Lazio), Joaquin Correa (Lazio), Duvan Zapata (Atalanata), Miralem Pjanic (Juventus), Rodrigo Bentancur (Juventus), Remo Freuler (Atalanta), Rodrigo De Paul (Udinese), Rodrigo Palacio (Bologna), Hans Hateboer (Atalanta)