CLASSIFICA GOL E ASSIST SERIE A – Continuano a sorridere le classifiche di gol e assist alla Lazio. Ciro Immobile e Luis Alberto risultano sempre più in vetta. Il bomber biancoceleste, a segno anche in Fiorentina-Lazio, conferma il suo primato nella classifica marcatori di Serie A con 10 gol in 9 partite. Resta invariata la posizione del fantasista spagnolo, sempre al comando nella classifica degli assist in Serie A: 5 in 9 partite.

Ciro Immobile affonda la Viola

A segno per la decima volta in stagione in Serie A, Ciro Immobile regala 3 punti alla Lazio, fondamentali per la corsa in Champions League. Con il primo gol di testa in campionato il bomber napoletano si conferma al primo posto nella classifica marcatori. Di seguito il podio.



1) 10 gol: C. Immobile (Lazio).

2) 8 gol: L. Muriel (Atalanta).

3) 6 gol: D. Zapata (Atalanta).

Assist-man: Luis Alberto e Immobile al comando

Sempre più protagonista la Lazio nella classifica degli assist della Serie A. Luis Alberto, dopo una prestazione brillante nel match contro la viola, consolida la sua posizione in vetta alla graduatoria con 5 assist, ma viene raggiunto da Dejan Kulusevski, al suo fianco in prima posizione. Proprio alle spalle della coppia, ecco arrivare Ciro Immobile, che con 4 assist risulta, non solo leader della classifica cannonieri, ma anche sul podio nella classifica degli assist.