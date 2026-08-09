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Zaccagni raggiunge Ratkov: la classifica marcatori nel pre-campionato
La Lazio chiude la girandola di amichevoli pre-campionato con un’altra vittoria, Zaccagni ribalta il Frosinone con la seconda doppietta consecutiva: la classifica marcatori della pre-season biancoceleste
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La classifica dei bomber della Lazio di Gattuso nelle amichevoli estive.
Con la doppietta messa a segno contro il Frosinone Zaccagni raggiunge Ratkov nel computo dei gol siglati duranti le amichevoli estive. Sei gol per i due calciatori biancocelesti. Di seguito il resto dei marcatori laziali nella pre-season:
3 gol: Artistico;
1 gol: Belahyane, R. Bordon, Cancellieri, Dele-Bashiru, Rovella, Sanà Fernandes, Serra,
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Atalanta
|0
|0
|2
|Bologna
|0
|0
|3
|Cagliari
|0
|0
|4
|Como
|0
|0
|5
|Fiorentina
|0
|0
|6
|Frosinone
|0
|0
|7
|Genoa
|0
|0
|8
|Inter
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|9
|Juventus
|0
|0
|10
|Lazio
|0
|0
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|Lecce
|0
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|12
|Milan
|0
|0
|13
|Monza
|0
|0
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|Napoli
|0
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|Parma
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|Roma
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|0
|17
|Sassuolo
|0
|0
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|Torino
|0
|0
|19
|Udinese
|0
|0
|20
|Venezia
|0
|0
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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