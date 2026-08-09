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Zaccagni raggiunge Ratkov: la classifica marcatori nel pre-campionato

Published

7 ore ago

on

Mattia Zaccagni

La Lazio chiude la girandola di amichevoli pre-campionato con un’altra vittoria, Zaccagni ribalta il Frosinone con la seconda doppietta consecutiva: la classifica marcatori della pre-season biancoceleste

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La classifica dei bomber della Lazio di Gattuso nelle amichevoli estive.

Con la doppietta messa a segno contro il Frosinone Zaccagni raggiunge Ratkov nel computo dei gol siglati duranti le amichevoli estive. Sei gol per i due calciatori biancocelesti. Di seguito il resto dei marcatori laziali nella pre-season:

3 gol: Artistico;

1 gol: Belahyane, R. Bordon, Cancellieri, Dele-Bashiru, Rovella, Sanà Fernandes, Serra,

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