Tempo di lettura: < 1 minuto

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A – Non solo assist. Anche nella classifica marcatori c’è primo un biancoceleste. Ciro Immobile, nonostante non sia andato in gol nel match di ieri contro l’Hellas Verona, resta leader della classifica marcatori con 25 centri. Alle spalle del centravanti della Lazio ci sono Cristiano Ronaldo e Romelu Lukaku, rispettivamente a 19 e 16 reti.

1) C. Immobile (Lazio) 25

2) Cristiano Ronaldo (Juventus) 19

3) R. Lukaku (Inter) 16

4) Ilicic (Atalanta), Joao Pedro (Cagliari) 14

5) Muriel (Atalanta) 12

6) L. Martinez (Inter) 11

7) Dzeko (Roma), Caputo (Sassuolo) 10

8) Berardi (Sassuolo), Belotti (Torino) 9

9) Milik (Napoli), Cornelius (Parma), Petagna (Spal) 8

10) Caicedo (Lazio), Gosens, Zapata (Atalanta), Orsolini (Bologna) 7

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.