Lotito: "Guendouzi? Una mia scelta. Il progetto stadio..."

LOTITO GUENDOUZI STADIO INTERVISTA - Matteo Guendouzi è l'acquisto di mercato che sta soddisfacendo maggiormente i tifosi biancocelesti. Claudio Lotito svela al Corriere della Sera, la fermezza d'idee che l'hanno condotto al tesseramento del centrocampista francese. Inoltre, il presidente Lotito lascia trapelare la presenza di nuovi accertamenti in ottica stadio. Di seguito le sue parole.

Le parole di Claudio Lotito

“Il progetto per lo stadio deve essere ben strutturato e chiaro. Ho chiesto a uno studio di architettura molto importante di seguire la faccenda perché non possiamo sbagliare nulla".

Il presidente Lotito su Guendouzi

"Non mi piace parlare dei singoli perché Guendouzi non vince le partite da solo. Lui però l’ho preso io di persona. I dirigenti del Marsiglia sono venuti a trattare con me a Cortina. Lui è un calciatore che ha dimostrato da subito la voglia di lavorare. Ha passione, gli piace emergere e mettersi a disposizione della squadra".