CLUJ LAZIO EUROPA LEAGUE – Sta per cominciare l’avventura della Lazio in Europa League. Gli uomini di Inzaghi inaugureranno la competizione con la trasferta in Romania dove affronteranno il Cluj, definita da Cristiano Bergodi la ‘Juventus di Romania‘ e guidata da Dan Petrescu, vecchia conoscenza della Serie A.

La ‘Juventus di Romania’

Il Cluj è stato fondato nel 1907 col nome originario di Kolozsvári Vasutas Sport Club. Al momento milita in Ligue 1, nella massima serie della Romania. Nonostante la storia centenaria, è in tempi recenti che il club ha iniziato a collezionare i suoi primi trofei nazionali, aggiudicandosi il primato in campionato, diverse edizioni della Coppa di Romania e di Supercoppa. L’ultimo Scudetto vinto – il secondo consecutivo – risale alla scorsa stagione, in virtù dei 54 punti conquistati. In totale negli ultimi undici anni la squadra di Petrescu ha vinto cinque campionati, ed al momento si sta confermando come prima della classe, occupando di nuovo il gradino più alto del podio in classifica.

L’allenatore, vecchia conoscenza della Serie A

Dan Petrescu è una vecchia conoscenza della Serie A, dove ha giocato prima col Foggia poi il Genoa negli anni ’90. L’allenatore è stato anche ct della Nazionale romena, con la quale ha affrontato l’Italia nell’amichevole vinta per 1-0 nel marzo del 1989. Dopo un anno al Cluj nella stagione 2017-2018, e la parentesi al Guizhou Hengfeng, in questo avvio di stagione ha fatto ritorno in Romania dove vuole riconfermarsi. Il suo palmarès personale da allenatore conta due campionati romeni, una seconda serie russa, una Supercoppa di Romania ed una Coppa della Cina.

Cluj, i giocatori chiave

La Lazio dovrà guardarsi bene dal trequartista Ciprian Deac, che nonostante i 33 anni continua a risultare indispensabile per il gruppo, distinguendosi tra i migliori della rosa romena. Non passa inosservato neanche Billel Omrani, classe 1993 che nello scacchiere di Petrescu si muove da esterno offensivo mancino. In questo avvio di stagione ha già segnato otto volte, sfornando tre assist. Grande assente del match sarà George Țucudean, bomber romeno che negli ultimi due anni ha vinto il titolo di miglior marcatore, con 15 e 18 gol nella scorsa stagione. Il calciatore al momento è fermo per alcuni problemi cardiaci sopraggiunti dopo i due interventi a cui era stato già sottoposto nei mesi scorsi. Chi conosce bene il calcio italiano è Damjan Djoković, che nel Belpaese ha giocato con Monza, Cesena, Bologna, Livorno e Spezia.

Cluj, i numeri in Europa

Cluj e Lazio non si sono mai affrontate in competizioni europee, anche se i romeni conoscono bene lo stadio Olimpico dove hanno incontrato per due volte la Roma. I precedenti dei ferrovieri in Europa League, tra le mura amiche, non sono particolarmente favorevoli: cinque delle ultime sette partite – qualificazioni comprese – sono state infatti perse davanti al proprio pubblico. In tutte le competizioni europee, il Cluj ha vinto appena tre delle ultime dieci gare interne. Per la Lazio quella contro i romeni sarà la sessantacinquesima partita in Europa League, dalla fase a gironi in poi: solo Villarreal e Salisburgo ne hanno disputate di più.

Cluj, la formazione tipo

La formazione tipo del Cluj vede lo schieramento in campo col 4-3-3 o con il 4-2-3-1.

CLUJ (4-3-3) – Arlauskis; Susic, Paulo Vinicius, Burca, Camora; Djokovic, Bordeianu, Aurelio; Deac, Rondon, Omrani. All. Petrescu.

