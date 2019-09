CLUJ LAZIO MILINKOVIC CAPITANO – Dopo il chiarimento post-Spal, il premio: la fascia da capitano. Stasera, alle 18.55 contro il Cluj, Sergej Milinkovic Savic scenderà in campo con la fascia al braccio, per la prima volta in quattro anni di Lazio. Un attestato di stima e fiducia, quella di mister Inzaghi nei confronti del gioiellino serbo, complici anche le assenze di capitan Lulic, Parolo e Ciro Immobile. Quattro anni fa, proprio in questo periodo – era il 17 settembre (ndr) – il classe ’95 segnava il suo primo gol europeo, con l’aquila sul petto. Oggi, cresciuto e più maturo, è pronto a farsi carico della squadra al debutto stagionale in Europa League.

A.M.