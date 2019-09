CLUJ LAZIO PAGELLE – La Lazio torna dalla trasferta in Romania con il morale sotto i piedi. La squadra di Inzaghi, chiamata a reagire dopo la sconfitta di Ferrara, cade negli stessi errori e perde 2 a 1 in rimonta contro il Cluj. Tanti errori individuali e di reparto, mentali e tecnici. I capitolini, come ammesso da Acerbi nel post-gara, devono fare tabula rasa e ripartire da zero. Le uniche note positive della serata europea arrivano dal debutto di Jony da titolare e dalla buona condizione di Berisha. Questi i voti dati alle prestazioni dei biancocelesti dai principali quotidiani sportivi.

Le pagelle dei quotidiani

CORRIERE DELLO SPORT

Strakosha 5; Vavro 5, Acerbi 5.5, Bastos 6; Lazzari 5, Milinkovic 6, Leiva 5.5, Berisha 5.5, Jony 7; Correa 4.5, Caicedo 4.5. Cataldi 5.

GAZZETTA DELLO SPORT

Strakosha 5; Vavro 5, Acerbi 5.5, Bastos 6; Lazzari 5, Milinkovic 6, Leiva 5.5, Berisha 5.5, Jony 6.5; Correa 5, Caicedo 5. Cataldi 5.

TUTTOSPORT

Strakosha 4.5; Vavro 5, Acerbi 6, Bastos 5.5; Lazzari 5.5, Milinkovic 5.5, Leiva 5, Berisha 5.5, Jony 6.5; Correa 5, Caicedo 5. Cataldi 5.

LEGGO

Strakosha 4.5; Vavro 5, Acerbi 5.5, Bastos 5.5; Lazzari 5, Milinkovic 5, Leiva 5, Berisha 5, Jony 6; Correa 4.5, Caicedo 4.5.

LE PAGELLE DI LAZIONEWSEU

Strakosha 4; Vavro 5, Acerbi 5, Bastos 5.5; Lazzari 5, Milinkovic 5, Leiva 5, Berisha 4.5, Jony 5; Correa 4.5, Caicedo 5. Cataldi 5.