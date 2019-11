Tempo di lettura: < 1 minuto

CLUJ PETRESCU LAZIO – Tra le avversarie della Lazio in Europa League c’è anche il Cluj di Petrescu. In conferenza stampa, il mister rumeno ha parlato anche del confronto con i biancocelesti.

Le parole di Petrescu

“Ora in campionato siamo al primo posto, ma tutto può cambiare. Abbiamo due partite europee che ci toglieranno molta energia, perchè affronteremo squadre di grande valore come Lazio e Celtic. Ci saranno viaggi lunghi, spostamenti in aeroplano ed è chiaro che sarà uno svantaggio per noi. Nelle prossime partite sapremo se questo sarà stato un anno molto buono o un anno normale”.