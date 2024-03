Codignoni: "Immobile? non so se sara convocato per l'europeo"

Tempo di lettura: < 1 minuto

CODIGNONI IMMOBILE NAZIONALE EUROPEO- Manuel Codignoni è intervenuto durante il programma “Piazza Affari” su TMW Radio per commentare la Nazionale.

Le parole di Codiglioni sulla nazionale e su Immobile

"Queste sfide sono ottime per sprimentare, il risultato non è fondamentale. Da qui all'Europeo non ci saranno molte occasioni per provare delle variazioni e nuovi giocatori”.

"Immobile? Sicuramente non sta vivendo un momento positivo ed chiaro a tutti. Non so se sarà convocato per l'europeo, ma in qualunque caso non sarà la figura centrale della squadra".